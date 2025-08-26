Listen Live
Tennessee Titans 53-Man Roster: Who's In & Who's Out?

Tennessee Titans 53-Man Roster: Who’s In & Who’s Out?

Published on August 26, 2025

NFL: AUG 15 Preseason Titans at Falcons
Source: A detailed view of a Tennessee Titans helmet during the NFL preseason game between the Tennessee Titans and the Atlanta Falcons on August 15th, 2025 at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, GA. (Rich von Biberstein/Icon Sportswire via Getty Images)

On Tuesday at 3 p.m. CST, the NFL’s deadline for teams to make their final roster cuts passed. All 32 teams have whittled their preseason rosters down to 53 players. So who made the Tennessee Titans’ final 53-man roster, and who’s out?

Who’s Out?

  • Brian Asamoah (LB)
  • Joshua Bledsoe (DB)
  • Josiah Bronson (DT)
  • Kendell Brooks (S)
  • Amari Burney (LB)
  • Drake Dabney (TE)
  • Jaylen Duncan (OT)
  • Desmond Evans (DE/OLB)
  • Ali Gaye (LB)
  • Joe Gaziano (DE)
  • Arlington Hambright (OL)
  • Jermari Harris (DB)
  • Cam Horsley (DT)
  • Jha’Quan Jackson (WR)
  • Brenden Jaimes (OL)
  • Jermar Jefferson (RB)
  • Jalen Kimber (DB)
  • Mason Kinsey (WR)
  • Matt Landers (WR)
  • Clarence Lewis (DB)
  • Blake Lynch (LB)
  • Jordan Mims (RB)
  • Sam Mustipher (OL)
  • Thomas Odukoya (TE)
  • Amani Oruwariye (CB)
  • James Proche (WR)
  • Isaiah Raikes (DT)
  • Xavier Restrepo (WR)
  • Davion Ross (DB)
  • Andrew Rupcich (OL)
  • T.J. Sheffield (WR)
  • Trevor Siemian (QB)
  • T.J. Smith (DT)
  • Carlos Watkins (DL)
  • Josh Whyle (TE)
  • Julius Wood (DB)

It’s worth noting running back Tyjae Spears, who suffered a high ankle sprain earlier this month, has been placed on IR (injury reserve), meaning he will miss the first four games of the season.

Who’s In?

Quarterbacks

  • Brandon Allen
  • Cam Ward

Running Backs

  • Julius Chestnut
  • Kalel Mullings
  • Tony Pollard

Wide Receivers

  • Elic Ayomanor
  • Chimere Dike
  • Van Jefferson
  • Tyler Lockett
  • Bryce Oliver
  • Calvin Ridley

Tight Ends

  • Gunnar Helm
  • David Martin-Robinson
  • Chig Okonkwo

Offensive Linemen

  • Brandon Crenshaw-Disckson
  • Lloyd Cushenberry III
  • Blake Hance
  • JC Latham
  • Corey Levin
  • Dan Moore Jr.
  • John Ojukwo
  • Peter Skoronski
  • Jackson Slater
  • Olisaemeka Udoh
  • Kevin Zeitler

Defensive Linemen

  • Timmy Horne
  • Sebastian Joseph-Day
  • James Lynch
  • Jeffery Simmons
  • T’Vondre Sweat

Linebackers

  • Cody Barton
  • Cedric Gray
  • Jaylen Harrell
  • Curtis Jacobs
  • Dre’Mont Jones
  • Arden Key
  • Oluwafemi Oladejo
  • Jihad Ward
  • James Williams Sr.

Cornerbacks

  • Darrell Baker Jr.
  • Jarvis Brownlee Jr.
  • Marcus Harris
  • Gabe Jeudy-Lally
  • Roger McCreary
  • L’Jarius Sneed

Safeties

  • Mike Brown
  • Quandre Diggs
  • Amani Hooker
  • Kevin Winston Jr.
  • Xavier Woods

Special Teams

  • Morgan Cox (LS)
  • Johnny Hekker (P)
  • Joey Slye (K)

