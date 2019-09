These Roads Are The Most Prone To Flooding In Houston

With heavy rain expected to hit the Houston area for the next week or so, the City of Houston Office of Emergency Management has released a list of the streets and underpasses that are most prone to flooding in the city.

VULNERABLE HIGH WATER LOCATIONS

GREENS ROAD @ NORTH FWY, HOUSTON

GREENS RD @ E.HARDY RD., HOUSTON

WASHINGTON AVE @ HEMPSTEAD, HOUSTON

BARKER CYPRESS @ W.PARKVIEW, HOUSTON

BARKER CYPRESS @ CLAY, HOUSTON

BARKER CYPRESS @ SAUMS, HOUSTON

CLAY RD. @ WEST OF BRITTMORE RD., HOUSTON

CROSSTIMBERS @ I-45 N FWY, HOUSTON

KELLEY ST @ HARDY TOLL ROAD, HOUSTON

WEST OF BOUNDARY ST.@ NORTH MAIN ST., HOUSTON

JENSEN DR @ SOUTH OF BENNINGTON ST., HOUSTON

BENNINGTON ST @ EASTEX FWY, HOUSTON, 77093

JENSEN DR @ NORTH LOOP EAST FWY, HOUSTON

MESA @ N. OF US 90 HWY, HOUSTON

KATY RD.@ SILVER EAGLE, HOUSTON

ALLEN PKWY @ WAUGH DR, HOUSTON

MEMORIAL @ WAUGH DR, HOUSTON

WHITE OAK DR @ TAYLOR ST, HOUSTON, 77007

WHITE OAK @ SABINE, HOUSTON

STUDEWOOD @ KATY FWY, HOUSTON

CENTER ST. @ HOUSTON AVE, HOUSTON

HOUSTON AVE @ KATY FWY, HOUSTON, 77007

NORTH MAIN @ BURNETT, HOUSTON

2500 ALLEN PKWY @ MONTROSE DR, HOUSTON

MEMORIAL @ SHEPHERD, HOUSTON

MEMORIAL @ STUDEMONT, HOUSTON

MEMORIAL DR. @ HOUSTON AVENUE, HOUSTON

LAMAR ST. @ BAGBY, HOUSTON

WALKER ST @ WEST OF BAGBY, HOUSTON

TRAVIS ST.@ I-10 FWY, HOUSTON

LOUISIANA ST. @ NORTH OF FRANKLIN ST, HOUSTON

1300 COMMERCE ST @ AUSTIN ST, HOUSTON

TEXAS ST. @ PRAIRIE ST., HOUSTON

FRANKLIN ST. @ ST. EMANUEL ST., HOUSTON

JENSEN DR. @ NORTH OF LYONS AVE, HOUSTON

7000 MAIN ST. @ HOLCOMBE BLVD, HOUSTON

7000 FANNIN ST @ HOLCOMBE BLVD, HOUSTON

LAWNDALE ST @ BRAES BAYOU, HOUSTON

9600 LAWNDALE @ E. OF GOODYEAR DR, HOUSTON

GALVESTON RD @ S. OF HOWARD, HOUSTON

VULNERABLE HIGH WATER UNDERPASSES

100 MILAM ST, HOUSTON

100 SHEPHERD DR, HOUSTON

100 YALE, HOUSTON

1000 HOUSTON AVE, HOUSTON

WESTPARK @ S. KIRKWOOD, HOUSTON

11700 RICHMOND, HOUSTON

WESTPARK AT BONNEBRIDGE WAY, HOUSTON

1200 STUDEMONT, HOUSTON

1200 WAYSIDE, HOUSTON

NORTH MAIN AT BURNETT, HOUSTON, 77002

1600 EAST CROSSTIMBERS, HOUSTON

1600 JENSEN, HOUSTON

1900 KELLEY ST, HOUSTON

300 S 75TH, HOUSTON

200 FOREST HILL, HOUSTON

2100 FRANKLIN, HOUSTON

2400 HARRISBURG, HOUSTON

2500 ALLEN PARKWAY, HOUSTON

2900 ALLEN PARKWAY, HOUSTON

300 STUDEWOOD, HOUSTON

3400 NORTH SHEPHERD, HOUSTON

3500 KELLEY ST, HOUSTON

3800 POLK, HOUSTON

400 HOUSTON AVE, HOUSTON

4800 ELGIN, HOUSTON

4800 MEMORIAL, HOUSTON

4900 GALVESTON RD, HOUSTON

WASHINGTON AT OLD KATY RD, HOUSTON

5600 MESA, HOUSTON

600 BROADWAY, HOUSTON

6500 JENSEN, HOUSTON

7500 CLINTON, HOUSTON

7000 CLINTON, HOUSTON

7000 FANNIN, HOUSTON

7000 MAIN, HOUSTON

7000 OLD KATY ROAD, HOUSTON

7200 J W PEAVY, HOUSTON

7200 SENATE AVE, HOUSTON

MEMORIAL @ WOODWAY, HOUSTON

8100 HARRISBURG, HOUSTON

8100 HEMPSTEAD, HOUSTON

9600 LAWNDALE, HOUSTON

FLOOD SIGNAL LOCATIONS

4401 ELGIN ST, Houston

1989 ALLEN PKWY, Houston

3087 ALLEN PKWY, Houston

MAIN & HOLCOMBE BLVD, Houston

FANNIN & HOLCOMBE BLVD, Houston

6514 JENSEN DR, Houston

1700 JENSEN DR, Houston

3500 KELLEY, Houston

5800 ELYSIAN ST, Houston

7506 E HARDY RD, Houston

5405 MESA DR, Houston

10704 W LITTLE YORK RD, Houston

774 HOUSTON AVE, Houston

4450 MEMORIAL DR, Houston

HOUSTON AVE & CENTER ST, Houston

600 BROOKS ST, Houston

7220 CLINTON DR, Houston

YALE & CENTER ST, Houston

9600 LAWNDALE, Houston

615 BROADWAY ST, Houston

8040 HARRISBURG BLVD, Houston

306 S 75TH ST, Houston

247 FOREST HILL BLVD, Houston

6598 LAWNDALE, Houston

3799 POLK, Houston

2050 FRANKLIN ST, Houston

5455 OLD SPANISH TRL, Houston

4953 GALVESTON RD, Houston

10200 OLD KATY RD, Houston

