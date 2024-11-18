Listen Live
All The Celebs Spotted at The Jake Paul vs Mike Tyson Fight

Published on November 18, 2024

(L-R) Mike Epps, Cedric the Entertainer, Lennox Lewis and Adam "Pac Man" Jones

Source: Matt Winkelmeyer / Getty Images for Netflix © 2024

Love it or hate it, the highly anticipated bout between YouTuber-turned-fighter Jake Paul and retired boxing icon Mike Tyson broke viewing records this past weekend on Netflix, drawing in more than 60 million households around the globe.
RELATED: Tyson Goes The Distance Vs Jake Paul In Netflix Boxing Showdown, Tyson Gets His Flowers RELATED: Watch Beyonce’s Teaser for Her Halftime NFL Christmas Performance RELATED: 11 Thanksgiving Dinner Recipes To Make It Easier Held at AT&T Stadium in Arlington, Texas, the matchup was a massive payday for both men, with Paul taking home about $40 million and $20 million for Tyson.

Despite may viewers claiming the actual fight was nowhere near the pre-match hype, even celebs couldn’t stay away, as several made their way to The Lone Star State to be a part of one of the most anticipated streaming events of 2024. Next up for Netflix? On December 25th, Baddie Bey is reppin’ H-Town for a very special holiday event. On Christmas Day, the Houston Texans will face off against the Baltimore Ravens and the halftime show will feature Beyoncé as part of a special Netflix Live event. The trailer for Bey’s upcoming Holiday Halftime Show landed online Sunday (November 17).
Until then, check out pics of celebs who came out to see Paul vs Tyson.

1. Mike Epps

Mike Epps
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas.

2. Cedric The Entertainer

Cedric The Entertainer
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

3. Sugar Ray Leonard

Sugar Ray Leonard
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

4. Lennox Lewis and Sugar Ray Leonard

Lennox Lewis and Sugar Ray Leonard
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

5. Shaquille O'Neal and Charlize Theron

Shaquille O'Neal and Charlize Theron
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

6. Evander Holyfield and Shevon L. Harris

Evander Holyfield and Shevon L. Harris
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

7. (L-R) Mike Epps, Cedric the Entertainer, Lennox Lewis and Adam "Pac Man" Jones

(L-R) Mike Epps, Cedric the Entertainer, Lennox Lewis and Adam "Pac Man" Jones
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

8. Lennox Lewis

Lennox Lewis
Source: JGetty Images for Netflix © 2024ake Paul vs Mike Tyson Fight

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

9. William Zabka, Bela Bajaria, CCO, Netflix and Ralph Macchio

William Zabka, Bela Bajaria, CCO, Netflix and Ralph Macchio
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

10. William Zabka and Ralph Macchio

William Zabka and Ralph Macchio
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

11. Cedric the Entertainer and Mike Epps

Cedric the Entertainer and Mike Epps
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

12. Mike Epps

Mike Epps
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

13. Thaddeus Bullard and Shaquille O'Neal

Thaddeus Bullard and Shaquille O'Neal
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

14. Amber Rose

Amber Rose
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

15. Logan Paul

Logan Paul
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

16. Andre Ward

Andre Ward
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

17. Shaquille O'Neal

Shaquille O'Neal
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

18. Hasan Minhaj

Hasan Minhaj
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

19. Jerry Jones and Jason Witten

Jerry Jones and Jason Witten
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

20. Rob Gronkowski

Rob Gronkowski
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

21. Cameron Hamilton and Lauren Speed-Hamilton

Cameron Hamilton and Lauren Speed-Hamilton
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

22. Thaddeus Bullard

Thaddeus Bullard
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

23. Shaquille O'Neal, Josh Duhamel and Audra Mari

Shaquille O'Neal, Josh Duhamel and Audra Mari
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

24. Cedric the Entertainer, Adam "Pac Man" Jones and guest

Cedric the Entertainer, Adam "Pac Man" Jones and guest
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

25. (L-R) Kate Abdo, Andre Ward and Cedric the Entertainer speak during LIVE On Netflix: Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas.

(L-R) Kate Abdo, Andre Ward and Cedric the Entertainer speak during LIVE On Netflix: Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas.
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

26. Cedric the Entertainer

Cedric the Entertainer
Source: Getty Images for Netflix © 2024

Jake Paul vs. Mike Tyson at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. netflix,events

