100 Artists Who’ve Performed at Houston Livestock Show and Rodeo

100 Artists Who've Performed at Houston Livestock Show & Rodeo
1. 50 Cent
Performed in 2024.
2. Alabama
Performed in 1986, 1988-92, 1998, 2001, 2003 and 2012.
3. Alan Jackson
Performed in 1992-02, 2004-13, 2015 and 2017.
4. Alicia Keys
Performed in 2005 and 2017.
5. Ariana Grande
Performed in 2015.
6. Zac Brown Band
Performed in 2011-15, 2017-19 and 2023-24
7. Willie Nelson
Performed in 1985-86, 1988, 1990, 1992, 1994, 2000, 2002, 2004, 2017 and 2020.
8. Waylon Jennings
Performed in 1981, 1984, 1990 and 1992.
9. Vince Gill
Performed in 1991-99 and 2004.
10. Usher
Performed in 2014.
11. Tonny Bennett
Performed in 2000.
12. Toby Keith
Performed in 1995-96, 2003, 2006-10 and 2013.
13. Tim McGraw
Performed in 1996-97, 2003, 2008, 2010-11, 2013, 2015, 2019 and 2022.
14. The Jackson 5
Performed in 1973 and 1974.
15. The Isley Brothers
Performed in 1991.
16. Taylor Swift
Performed in 2009.
17. Styx
Performed in 2002 and 2013.
18. Steve Miller Band
Performed in 2000 and 2005.
19. Sonny and Cher
Performed in 1973 and 1974.
20. Smokey Robinson
Performed in 2000.
21. Shania Twain
Performed in 1999.
22. Selena
Performed in 1993-95.
23. Chaka Khan and Rufus
Performed in 1976.
24. Santana
Performed in 2019.
25. Roy Rogers
Performed in 1950, 1952, 1957, 1960, 1968-69 and 1972.
26. Rod Stewart
Performed in 2000.
27. Ray Charles
Performed in 2003.
28. REO Speedwagon
Performed in 2002 and 2014.
29. Reba McEntire
Performed in 1984, 1987-89, 1991-00, 2004, 2007, 2009, 2012 and 2014.
30. Rascal Flatts
Performed in 2001, 2005, 2008-11 and 2018.
31. Randy Travis
Performed in 1988, 1992, 1994-95 and 2004.
32. Pitbull
Performed in 2013 and 2015-16.
33. Parker McCollum
Performed in 2022 and 2023.
34. Neil Diamond
Performed in 2002.
35. Oak Ridge Boys
Performed in 1979, 1981-86 and 1988-91.
36. Nickelback
Performed in 2024.
37. Miley Cyrus (as Hannah Montana)
Performed in 2007 and 2008.
38. Miranda Lambert
Performed in 2008, 2011-12 and 2015-16.
39. Merle Haggard
Performed in 1973, 1978, 1982-84, 1986, 1989 and 2000.
40. Mary J. Blige
Performed in 2002, 2010 and 2013.
41. Martina McBride
Performed in 1996, 2001-08, 2011 and 2013.
42. Luke Bryan
Performed in 2012-19 and 2022-24
43. Maroon 5
Performed in 2005-06 and 2014.
44. Los Tigres del Norte
Performed in 2002, 2019 and 2024.
45. Lynyrd Skynyrd
Performed in 1996, 1998 and 2005.
46. Luke Combs
Performed in 2019.
47. Loretta Lynn
Performed in 1977, 1979 and 1988.
48. LL Cool J
Performed in 2003.
49. Lionel Richie
Performed in 1999.
50. Lainey Wilson
Performed in 2024
51. Kris Kristofferson
Performed in 1990 and 1992.
52. KISS
Performed in 2011.
53. Kenny Rogers
Performed in 1978-80, 1988-89, 1999-00 and 2002.
54. Kenny Chesney
Performed in 2001-05, 2010, 2013, 2016 and 2023.
55. Jonas Brothers
Performed in 2009-10 and 2024.
56. Keith Urban
Performed in 2005, 2009-11, 2014, 2016, 2018 and 2022.
57. Justin Bieber
Performed in 2010.
58. June Carter Cash
Performed in 1971 and 1978.
59. Journey
Performed in 2022.
60. Johnny Cash
Performed in 1971, 1978, 1990 and 1992.
61. Jimmy Buffett
Performed in 1995.
62. Jimmy Dean
Performed in 1966 and 1967.
63. Glen Campbell
Performed in 1971-72 and 1976.
64. Jelly Roll
Performed in 2024.
65. Jason Aldean
Performed in 2010-14, 2016, 2018 and 2023.
66. ZZ Top
Performed in 2002-03, 2007, 2009, 2012 and 2017.
67. Janet Jackson
Performed in 2011.
68. Hank Williams Jr.
Performed in 1983, 1992-93, 1995-97, 1999, 2001 and 2024.
69. George Strait
1983-1997, 2002-04, 2006-07, 2013, 2019 and 2022.
70. George Jones
Performed in 1986 and 1989-90.
71. Gene Autry
Performed in 1942-45, 1947-48 and 1955.
72. Garth Brooks
Performed in 1991, 1993 and 2018.
73. Frankie Beverly & Maze
Performed in 1991, 1993-94 and 2006.
74. Florida Georgia Line
Performed in 2014-17.
75. Eric Church
Performed in 2015 and 2024.
76. Enrique Iglesias
Performed in 1999-00, 2004 and 2012.
77. Elvis Presley
Performed in 1970 and 1974.
78. Dolly Parton
Performed in 1978.
79. Dierks Bentley
Performed in 2004, 2007-08, 2010, 2013, 2015, 2017 and 2022.
80. Diana Ross
Performed in 2001.
81. Def Leppard
Performed in 2001.
82. Darius Rucker
Performed in 2009-10 and 2016.
83. Crystal Gayle
Performed in 1978-81, 1983-84, 1987 and 1989.
84. Conway Twitty
Performed in 1974-75, 1977, 1979, 1981-88 and 1990.
85. Cody Johnson
Performed in 2017-19 and 2022-24.
86. Clint Black
Performed in 1990-96, 1998-00, 2002-03, 2005 and 2009.
87. Chris Stapleton
Performed in 2017-19 and 2022-23.
88. Cheap Trick
Performed in 1989.
89. Cardi B
Performed in 2019.
90. Bun B
Performed in 2022-24
91. Bruno Mars
Performed in 2013.
92. Brooks and Dunn
Performed in 1992-2010, 2019 and 2023.
93. Brad Paisley
Performed in 2001, 2005, 2008-12, 2014-19 and 2022-24
94. Bon Jovi
Performed in 2003.
95. Bob Dylan
Performed in 2002.
96. Blink-182
Performed in 2017.
97. Blake Shelton
Performed in 2010, 2012-14, 2018 and 2024.
98. Black Eyed Peas
Performed in 2010.
99. Billy Currington
Performed in 2011 and 2015-16.
100. Beyonce
Performed in 2004 and 2007.
