100 Artists Who’ve Performed at Houston Livestock Show and Rodeo

Published on January 9, 2025

Jackson Family

Source: Michael Ochs Archives / Getty

Houston Livestock Show and Rodeo has been a fixture in the Houston community since its inaugural rodeo at the Democratic Convention Hall in 1932. Since then, its expanded to one of the largest rodeos in the entire world, bringing stars from across the music industry to perform every night after the rodeo events.
100 Artists Who’ve Performed at Houston Livestock Show & Rodeo:

1. 50 Cent

Performed in 2024.

2. Alabama

Performed in 1986, 1988-92, 1998, 2001, 2003 and 2012.

3. Alan Jackson

Performed in 1992-02, 2004-13, 2015 and 2017.

4. Alicia Keys

Performed in 2005 and 2017.

5. Ariana Grande

Performed in 2015.

6. Zac Brown Band

Performed in 2011-15, 2017-19 and 2023-24

7. Willie Nelson

Performed in 1985-86, 1988, 1990, 1992, 1994, 2000, 2002, 2004, 2017 and 2020.

8. Waylon Jennings

Performed in 1981, 1984, 1990 and 1992.

9. Vince Gill

Performed in 1991-99 and 2004.

10. Usher

Performed in 2014.

11. Tonny Bennett

Performed in 2000.

12. Toby Keith

Performed in 1995-96, 2003, 2006-10 and 2013.

13. Tim McGraw

Performed in 1996-97, 2003, 2008, 2010-11, 2013, 2015, 2019 and 2022.

14. The Jackson 5

Performed in 1973 and 1974.

15. The Isley Brothers

Performed in 1991.

16. Taylor Swift

Performed in 2009.

17. Styx

Performed in 2002 and 2013.

18. Steve Miller Band

Performed in 2000 and 2005.

19. Sonny and Cher

Performed in 1973 and 1974.

20. Smokey Robinson

Performed in 2000.

21. Shania Twain

Performed in 1999.

22. Selena

Performed in 1993-95.

23. Chaka Khan and Rufus

Performed in 1976.

24. Santana

Performed in 2019.

25. Roy Rogers

Performed in 1950, 1952, 1957, 1960, 1968-69 and 1972.

26. Rod Stewart

Performed in 2000.

27. Ray Charles

Performed in 2003.

28. REO Speedwagon

Performed in 2002 and 2014.

29. Reba McEntire

Performed in 1984, 1987-89, 1991-00, 2004, 2007, 2009, 2012 and 2014.

30. Rascal Flatts

Performed in 2001, 2005, 2008-11 and 2018.

31. Randy Travis

Performed in 1988, 1992, 1994-95 and 2004.

32. Pitbull

Performed in 2013 and 2015-16.

33. Parker McCollum

Performed in 2022 and 2023.

34. Neil Diamond

Performed in 2002.

35. Oak Ridge Boys

Performed in 1979, 1981-86 and 1988-91.

36. Nickelback

Performed in 2024.

37. Miley Cyrus (as Hannah Montana)

Performed in 2007 and 2008.

38. Miranda Lambert

Performed in 2008, 2011-12 and 2015-16.

39. Merle Haggard

Performed in 1973, 1978, 1982-84, 1986, 1989 and 2000.

40. Mary J. Blige

Performed in 2002, 2010 and 2013.

41. Martina McBride

Performed in 1996, 2001-08, 2011 and 2013.

42. Luke Bryan

Performed in 2012-19 and 2022-24

43. Maroon 5

Performed in 2005-06 and 2014.

44. Los Tigres del Norte

Performed in 2002, 2019 and 2024.

45. Lynyrd Skynyrd

Performed in 1996, 1998 and 2005.

46. Luke Combs

Performed in 2019.

47. Loretta Lynn

Performed in 1977, 1979 and 1988.

48. LL Cool J

Performed in 2003.

49. Lionel Richie

Performed in 1999.

50. Lainey Wilson

Performed in 2024

51. Kris Kristofferson

Performed in 1990 and 1992.

52. KISS

Performed in 2011.

53. Kenny Rogers

Performed in 1978-80, 1988-89, 1999-00 and 2002.

54. Kenny Chesney

Performed in 2001-05, 2010, 2013, 2016 and 2023.

55. Jonas Brothers

Performed in 2009-10 and 2024.

56. Keith Urban

Performed in 2005, 2009-11, 2014, 2016, 2018 and 2022.

57. Justin Bieber

Performed in 2010.

58. June Carter Cash

Performed in 1971 and 1978.

59. Journey

Performed in 2022.

60. Johnny Cash

Performed in 1971, 1978, 1990 and 1992.

61. Jimmy Buffett

Performed in 1995.

62. Jimmy Dean

Performed in 1966 and 1967.

63. Glen Campbell

Performed in 1971-72 and 1976.

64. Jelly Roll

Performed in 2024.

65. Jason Aldean

Performed in 2010-14, 2016, 2018 and 2023.

66. ZZ Top

Performed in 2002-03, 2007, 2009, 2012 and 2017.

67. Janet Jackson

Performed in 2011.

68. Hank Williams Jr.

Performed in 1983, 1992-93, 1995-97, 1999, 2001 and 2024.

69. George Strait

1983-1997, 2002-04, 2006-07, 2013, 2019 and 2022.

70. George Jones

Performed in 1986 and 1989-90.

71. Gene Autry

Performed in 1942-45, 1947-48 and 1955.

72. Garth Brooks

Performed in 1991, 1993 and 2018.

73. Frankie Beverly & Maze

Performed in 1991, 1993-94 and 2006.

74. Florida Georgia Line

Performed in 2014-17.

75. Eric Church

Performed in 2015 and 2024.

76. Enrique Iglesias

Performed in 1999-00, 2004 and 2012.

77. Elvis Presley

Performed in 1970 and 1974.

78. Dolly Parton

Performed in 1978.

79. Dierks Bentley

Performed in 2004, 2007-08, 2010, 2013, 2015, 2017 and 2022.

80. Diana Ross

Performed in 2001.

81. Def Leppard

Performed in 2001.

82. Darius Rucker

Performed in 2009-10 and 2016.

83. Crystal Gayle

Performed in 1978-81, 1983-84, 1987 and 1989.

84. Conway Twitty

Performed in 1974-75, 1977, 1979, 1981-88 and 1990.

85. Cody Johnson

Performed in 2017-19 and 2022-24.

86. Clint Black

Performed in 1990-96, 1998-00, 2002-03, 2005 and 2009.

87. Chris Stapleton

Performed in 2017-19 and 2022-23.

88. Cheap Trick

Performed in 1989.

89. Cardi B

Performed in 2019.

90. Bun B

Performed in 2022-24

91. Bruno Mars

Performed in 2013.

92. Brooks and Dunn

Performed in 1992-2010, 2019 and 2023.

93. Brad Paisley

Performed in 2001, 2005, 2008-12, 2014-19 and 2022-24

94. Bon Jovi

Performed in 2003.

95. Bob Dylan

Performed in 2002.

Blink-182
Performed in 2017.

97. Blake Shelton

Performed in 2010, 2012-14, 2018 and 2024.

98. Black Eyed Peas

Performed in 2010.

99. Billy Currington

Performed in 2011 and 2015-16.

100. Beyonce

Performed in 2004 and 2007.

