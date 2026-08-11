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Houston-Area School Districts Return For The 2026 School Year

Schools around H-Town are back in session! Here's the full list of when the schools are returning.

Published on August 11, 2026
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https://www.click2houston.com/news/local/2026/08/07/when-does-school-start-heres-when-houston-area-districts-return-for-the-2026-27-school-year
School Bus
Source: KiddNation / Kidd Nation

Schools around H-Town are back in session! Here’s the full list of when the schools are returning:

Monday, Aug. 10

  • Houston ISD (HISD)

Tuesday, Aug. 11

  • Fort Bend ISD
  • Lamar CISD
  • Stafford MSD
  • Waller ISD

Wednesday, Aug. 12

  • Aldine ISD
  • Alief ISD
  • Channelview ISD
  • Clear Creek ISD
  • Conroe ISD
  • Cy-Fair ISD
  • Deer Park ISD
  • Galena Park ISD
  • Goose Creek CISD
  • Huffman ISD
  • Humble ISD
  • Katy ISD
  • Klein ISD
  • Pasadena ISD
  • Sheldon ISD
  • Spring ISD

Thursday, Aug. 13

  • Dayton ISD
  • La Porte ISD
  • Spring Branch ISD

Tuesday, Aug. 18

  • Tomball ISD

Wednesday, Aug. 19

  • Pearland ISD

Already back in class

  • New Caney ISD – Thursday, Aug. 6

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