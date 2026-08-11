Houston-Area School Districts Return For The 2026 School Year
Schools around H-Town are back in session! Here’s the full list of when the schools are returning:
Monday, Aug. 10
- Houston ISD (HISD)
Tuesday, Aug. 11
- Fort Bend ISD
- Lamar CISD
- Stafford MSD
- Waller ISD
Wednesday, Aug. 12
- Aldine ISD
- Alief ISD
- Channelview ISD
- Clear Creek ISD
- Conroe ISD
- Cy-Fair ISD
- Deer Park ISD
- Galena Park ISD
- Goose Creek CISD
- Huffman ISD
- Humble ISD
- Katy ISD
- Klein ISD
- Pasadena ISD
- Sheldon ISD
- Spring ISD
Thursday, Aug. 13
- Dayton ISD
- La Porte ISD
- Spring Branch ISD
Tuesday, Aug. 18
- Tomball ISD
Wednesday, Aug. 19
- Pearland ISD
Already back in class
- New Caney ISD – Thursday, Aug. 6
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