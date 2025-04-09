Listen Live
Close
Movies

Viola Davis & More Attends Presidential NYC Premiere For 'G20'

Viola Davis & The ‘G20’ Cast Takeover Times Square For The Film’s Presidential Premiere [Photos]

Published on April 9, 2025

Share the post

Share this link via

Or copy link

Source: Dave Allocca / Prime Video / Amazon MGM Studios / G20 / Viola Davis

Academy Award-winning actress Viola Davis and her on-screen first family arrived in NYC on Tuesday evening for a presidential premiere of her upcoming action flick G20.
The stars were shining bright in the heart of Times Square at the Regal RPX Theater where Davis, her co-stars Anthony Anderson, Marsai Martin, Ramón Rodriguez, and the film’s director, Julius Tennon, were on hand for the Prime Video / Amazon MGM Studios film’s premiere.
G20 Takes Over Times Square

Source: Dave Allocca / Prime Video / Amazon MGM Studios / G20

Related Stories

In the film, Davis plays U.S. President Danielle Sutton, a former war hero who is now on a mission to end world hunger with an ambitious plan involving cryptocurrency to end world hunger. Sutton is joined by her first family, the First Gentleman (Anthony Anderson), her rebellious daughter Serena Sutton (Marsai Martin), and her son Demetrius Sutton (Christopher Farrar).  President Sutton will pitch her plan to other world leaders at the G20 Summit in South Africa. Things get out of hand when the summit becomes under siege by a group of elite soldiers led by a former military member named Ruttledge (Antony Starr). POTUS becomes the number one target after she evades capture. With help from her badass head Secret Service agent, Manny Ruiz (Ramón Rodriguez), she must stop the attackers from executing their plan and outsmart the enemy while saving her family and the entire free world.

Viola Davis Wants To Prove She Can Lead An Action Film With G20

The film marks the first time for Davis as the lead of her first action film. At the premiere, Davis told attendees, “I always wanted to do an action movie like Harrison Ford, Bruce Willis, Sigourney Weaver, and I just want people to believe that I can be the center of an action movie.”
G20 Takes Over Times Square

Source: Dave Allocca / Prime Video / Amazon MGM Studios / G20

You can watch Davis get her action star on and go ham on the bad guys when G20 hits Prime Video on April 10. For more photos from the night, hit the gallery below.

1. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

2. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

3. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

4. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

5. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

6. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

7. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

8. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

9. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

10. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

11. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

12. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

13. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

14. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

15. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

16. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

17. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

18. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

19. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

20. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

21. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

22. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

23. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

24. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

25. G20 Takes Over Times Square

G20 Takes Over Times Square
Source: G20

G20 Takes Over Times Square viola davis,g20,prime video

Viola Davis & The ‘G20’ Cast Takeover Times Square For The Film’s Presidential Premiere [Photos] was originally published on cassiuslife.com

More from 97.9 The Box

You May Also Like

Joe Budden Podcast x Nicki Minaj TPUSA Chat

Joe Budden Hands In His Barbz Card, Moves On From Nicki Minaj Support

Hip-Hop Wired
Detroit Lions v Minnesota Vikings - NFL 2025

Snoop Dogg’s Holiday Halftime Party Had Fans Busting A Move In Their Living Rooms

Hip-Hop Wired
DuJour Media's Jason Binn, Starz's Chris Albrecht, Curtis "50 Cent" Jackson And Omari Hardwick Host The Season Three Premiere Of "Power"

Fabolous Takes Aim At 50 Cent In New Freestyle?

Hip-Hop Wired
US-POLITICS-TRUMP

"Trump Class" Battleships Project Ridiculed On Social Media

Hip-Hop Wired

97.9 The Box

Quick Links

Legal

Listen Live
Close