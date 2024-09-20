OVO Campus Collection Delivers Stylish Back To School Drip
Drake’s OVO (October’s Very Own) Takes Us Back To School With Stylish New Campus Collection
Drake Strives To Deliver Something More Than Just Merch With His OVO BrandIn a 2020 interview with Complex, Drake spoke about the clothing brand, saying, “I want people to be a part of our movement; I just want it to be right,” Drake said back in a 2011 interview with Complex. “And everybody else wants me to make it with the cheaper fabric and put it in Macy’s and ‘Oh don’t worry we will make 100 million in the first year.’ Naw, fuck you, because that’s not what we are about. I’m not ready for OVO to be that. Because OVO is still something I represent.” Mission accomplished. Hit the gallery below for more photos of the collection.
