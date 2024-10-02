Listen Live
Close
Local

Circle City Classic Parade (RECAP)

Published on October 2, 2024

Share the post

Share this link via

Or copy link

Indiana Black Expo Circle City Classic Parade 2024 The streets of downtown Indianapolis were alive with energy this past Saturday, September 28th, as spectators gathered to witness the annual Circle City Classic® Parade. Starting at 10:00 a.m., the parade commenced its journey at North and Pennsylvania Streets, winding through a one-mile route that ended on Meridian Street. The scene was set with grand floats, decorated in bold colors and intricate designs. Marching bands from local schools and Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) like Norfolk University and North Carolina Central University filled the air with uplifting music, their synchronized steps and rhythm captivating the crowd.
Among the highlights were the celebrities and grand marshal Jacob Latimore leading the parade. Past grand marshals have included icons such as Jerry Rice, Kelly Rowland, and Kenneth “Babyface” Edmonds and Indys Very own Trevor Jackson.. The parade also featured sponsored floats, including the prominent sponsor JD Finish Line, whose involvement helped bring the parade to life. For many, the Circle City Classic® Parade isn’t just an event; it’s a tradition that unites generations.  As the floats and marching bands brought joy and excitement to the streets, this year’s parade once again cemented its place as a cornerstone of the Black communities celebration in Indianapolis. Check out Our Full Recap Below Related Links: IBE Circle City Classic President’s Gala Rundown

1. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

2. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

3. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

4. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

5. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

6. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

7. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

8. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

9. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

10. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

11. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

12. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

13. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

14. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

15. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

16. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

17. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

18. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

19. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

20. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

21. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

22. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

23. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

24. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

25. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

26. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

27. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

28. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

29. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

30. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

31. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

32. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

33. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

34. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

35. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

36. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

37. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

38. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

39. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

40. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

41. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

42. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

43. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

44. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

45. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

46. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

47. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

48. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

49. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

50. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

51. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

52. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

53. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

54. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

55. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

56. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

57. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

58. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

59. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: other

Circle City Classic 24 circle city classic 24

60. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

61. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

62. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

63. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

64. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

65. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

66. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

67. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

68. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

69. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

70. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

71. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

72. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

73. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

74. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

75. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

76. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

77. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

78. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

79. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

80. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

81. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

82. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

83. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

84. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

85. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

86. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

87. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

88. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

89. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

90. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

91. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

92. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

93. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

94. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

95. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

96. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

97. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

98. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

99. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

100. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

101. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

102. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

103. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

104. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

105. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

106. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

107. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

108. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

109. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

110. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

111. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

112. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

113. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

114. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

115. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

116. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

117. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

118. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

119. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

120. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

121. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

122. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

123. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

124. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

125. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

126. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

127. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

128. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

129. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

130. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

131. Circle City Classic 24

Circle City Classic 24
Source: Circle City Classic 24

Circle City Classic 24 circle city classic 24

Circle City Classic Parade (RECAP) was originally published on hot1009.com

More from 97.9 The Box

You May Also Like

Esports Call Of Duty World League

FaZe Clan Loses Five Members On Christmas Day, Social Media Reacts

Hip-Hop Wired
New Era x PlayStation

New Era & PlayStation Link For A Fire, First-of-Its-Kind Collection [Photos]

Hip-Hop Wired
Joe Budden Podcast x Nicki Minaj TPUSA Chat

Joe Budden Hands In His Barbz Card, Moves On From Nicki Minaj Support

Hip-Hop Wired
Detroit Lions v Minnesota Vikings - NFL 2025

Snoop Dogg’s Holiday Halftime Party Had Fans Busting A Move In Their Living Rooms

Hip-Hop Wired

97.9 The Box

Quick Links

Legal

Listen Live
Close