Red Hulk Smashes In New 'Brave New World' Trailer
Anthony Mackie Goes Toe-To-Toe With The Red Hulk In New ‘Captain America: Brave New World’ Trailer
Synopsis
Marvel Studios’ “Captain America: Brave New World” follows Sam Wilson, who,after meeting with newly elected U.S. President Thaddeus Ross, finds himself in the middle of an international incident. He must discover the reason behind a nefarious global plot before the true mastermind has the entire world seeing red.Captain America: Brave New World will set the tone for Marvel Studios 2025 when it drops on February 14. Hit the gallery below for more stills.
1. Captain America: Brave New World
Captain America: Brave New World marvel studios,captain america: brave new world
2. Captain America: Brave New World
Captain America: Brave New World marvel studios,captain america: brave new world
3. Captain America: Brave New World
Captain America: Brave New World marvel studios,captain america: brave new world
4. Captain America: Brave New World
Captain America: Brave New World marvel studios,captain america: brave new world
5. Captain America: Brave New World
Captain America: Brave New World marvel studios,captain america: brave new world
6. Captain America: Brave New World
Captain America: Brave New World marvel studios,captain america: brave new world
7. Captain America: Brave New World
Captain America: Brave New World marvel studios,captain america: brave new world
8. Captain America: Brave New World
Captain America: Brave New World marvel studios,captain america: brave new world
Anthony Mackie Goes Toe-To-Toe With The Red Hulk In New ‘Captain America: Brave New World’ Trailer was originally published on cassiuslife.com